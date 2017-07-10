"Жорсткий" Brexit може підвищити вартість традиційного британського сніданку на 3 фунти

Якщо влада Великої Британії не зможе домовитися про торговельну угоду з ЄС після Brexit, вартість продуктового кошика для приготування традиційного британського сніданку зросте на 3 фунти, до 26,61 фунта ($34,23) на сім'ю з чотирьох осіб, ідеться в дослідженні KPMG.

Згідно із прогнозом експертів компанії, вартість імпортованих товарів, які британці звикли вживати на сніданок, зросте швидше, ніж індекс споживчих цін (CPI).

Зокрема, літр іспанського апельсинового соку може подорожчати з 79 до 93 пенсів, якщо Велика Британія буде його імпортувати за стандартними тарифами, а не як член ЄС. Ціна 300-грамової упаковки бекону з Данії підвищиться на 18 пенсів, до 2,18 фунта, літр італійської оливкової олії - на 1,08 фунта, до 4,68 фунта.

Півкіло французького вершкового масла подорожчає на 25 пенсів, до 4,08 фунта. The Guardian зазначає, що ціни на масло вже на історичному максимумі, збільшившись на 20% за останні 12 місяців.

Крім перспективи підвищення цін через мито, британці зіткнулися з падінням курсу фунта стерлінгів. Зараз фунт коштує близько $1,29, що на 13% менше, ніж до минулорічного референдуму.

У травні інфляція у Великій Британії підскочила до максимальних за чотири роки 2,9%, тоді як Банк Англії таргетує цей показник на рівні близько 2%.