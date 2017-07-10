Росія має вивести війська з Донбасу, припинити підтримання бойовиків та кібератаки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає Росію вивести війська зі сходу України, припинити підтримку бойовиків і здійснення кібератак.

"Ми неодноразово чітко заявляли про те, що Росія має вивести свої сили зі сходу України, припинити підтримку бойовиків і також припинити всі їхні спроби щодо дестабілізації України шляхом такого елементу гібридної війни, як кібератаки", - сказав він на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Києві в понеділок.

Генсек Альянсу наголосив, що НАТО має намір надалі підтримувати Україну.

За його словами, організація не визнає і не визнаватиме анексії Криму.

У свою чергу В.Гройсман подякував НАТО за постійну підтримку України.

Як повідомлялося, НАТО надасть Україні обладнання, яке дасть змогу встановлювати джерела кібератак, заявив раніше в понеділок генсек НАТО.

Президент України Петро Порошенко заявив про наявність даних, що підтверджують причетність РФ до організації кібератак.