РНБО збереться на засідання в понеділок

Рада національної безпеки і оборони України в понеділок проведе засідання, після чого секретар РНБО Олександр Турчинов виступить із заявою для представників ЗМІ.

Як повідомляється на сайті президента України, О.Турчинов зробить заяву для преси за результатами засідання РНБО орієнтовно о 17.30 (Адміністрація президента).

Раніше джерело повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що РНБО в понеділок, 10 липня, розгляне проект закону про деокупацію тимчасово не підконтрольних владі України районів Донецької та Луганської областей. Очікується, що на цьому засіданні РНБО схвалить законопроект, після чого він буде переданий президенту для внесення в парламент.