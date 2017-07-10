Події

14:56 10.07.2017

РНБО збереться на засідання в понеділок

Рада національної безпеки і оборони України в понеділок проведе засідання, після чого секретар РНБО Олександр Турчинов виступить із заявою для представників ЗМІ.

Як повідомляється на сайті президента України, О.Турчинов зробить заяву для преси за результатами засідання РНБО орієнтовно о 17.30 (Адміністрація президента).

Раніше джерело повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що РНБО в понеділок, 10 липня, розгляне проект закону про деокупацію тимчасово не підконтрольних владі України районів Донецької та Луганської областей. Очікується, що на цьому засіданні РНБО схвалить законопроект, після чого він буде переданий президенту для внесення в парламент.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР попередив "Нафтогаз" про призупинення фінансування через уповільнення анбандлінгу

Міністр фінансів і глава МВФ обговорять у Хорватії поточні питання співпраці

Виконання плану реструктуризації "Нафтогазу" практично зупинено

Росія має вивести війська з Донбасу, припинити підтримання бойовиків та кібератаки

Постраждалий унаслідок вибуху будинок на Голосіївському проспекті не підлягає відновленню

ОСТАННЄ

Невідомі зі стріляниною пограбували підприємців на ринку "7-й кілометр"

Відкриття нового офісу представництва НАТО в Києві відбулося за участю генсека Альянсу

"Жорсткий" Brexit може підвищити вартість традиційного британського сніданку на 3 фунти

Порошенко запропонував НАТО відкрити фонд для створення центрів реабілітації учасників АТО

Трансляція прес-конференції на тему "Акції протесту проти забудовника: політичні чи бізнес-розборки?"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс
РЕКЛАМА