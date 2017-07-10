Події

15:44 10.07.2017

Виконання плану реструктуризації "Нафтогазу" практично зупинено

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв констатує різке уповільнення, практично до зупинення, погодженого з донорами плану реструктуризації та відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінгу) компанії.

"На жаль, зараз можна констатувати, що прогрес у виконанні цього плану дуже низький, фактично роботу було зупинено", - заявив він під час круглого столу "Ключова роль України в енергетичній безпеці Європи" у Верховній Раді в понеділок.

А.Коболєв наголосив, що анбандлінг та реструктуризація "Нафтогазу і їх своєчасне виконання є критично важливими завданнями з погляду демонстрування ефективності та надійності транзиту газу через Україну, особливо з урахуванням пропонованих Росією маршрутів.

За його словами, це тест на те, чи буде готовий будь-який європейський оператор прийти в Україну і стати партнером в управлінні газотранспортною системою, яка передаватиметься в оренду або концесію.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом із транзиту та зберігання природного газу в підземних сховищах, а також із транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

Уряд затвердив план анбадлінгу постановою №496 від 1 липня 2016 року. "Нафтогаз України" в середині червня 2017 року підписав договір з PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. (Польща) як радником з управління проектом відокремлення діяльності з транспортування природного газу.

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