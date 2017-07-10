ЄБРР попередив "Нафтогаз" про призупинення фінансування через уповільнення анбандлінгу

Затримки з виконанням плану анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" можуть призвести до призупинення фінансування компанії з боку Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), використовуваного для закупівель газу, повідомив голова правління НАК Андрій Коболєв.

"Ми сьогодні отримали "жовту картку" від ЄБРР - якщо до кінця липня не буде затверджено фінансовий план "Нафтогазу" і не буде прийнято показники діяльності наглядової ради, то наступного транша на фінансування газу... може і не бути", - сказав він під час круглого столу "Ключова роль України в енергетичній безпеці Європи" у Верховній Раді в понеділок.