Невідомі зі стріляниною пограбували підприємців на ринку "7-й кілометр"

Невідомі зі стріляниною пограбували київських підприємців на промринку "7-й кілометр" в Одесі.

Як повідомляють очевидці події, напад стався близько 7:00 у понеділок. Шість зловмисників у масках заблокували двома автомобілями машину підприємців і відкрили стрільбу. Після чого відібрали сумку з грошима і втекли, протаранивши шлагбаум на виїзді з ринку.

У прес-службі Головного управління Національної поліції в Одеській області підтвердили факт нападу, повідомивши, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Також у поліції розповіли, що за цим фактом тривають оперативно-слідчі заходи, детальніша інформація наразі може зашкодити їм.

У свою чергу джерело агентства в середовищі правоохоронців повідомило, що постраждалих підприємців було двоє, нині вони з пораненнями перебувають у лікарні. Зловмисники відібрали у них, за попередніми даними, $200 тис.