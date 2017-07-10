Події

16:16 10.07.2017

Невідомі зі стріляниною пограбували підприємців на ринку "7-й кілометр"

Невідомі зі стріляниною пограбували київських підприємців на промринку "7-й кілометр" в Одесі.

Як повідомляють очевидці події, напад стався близько 7:00 у понеділок. Шість зловмисників у масках заблокували двома автомобілями машину підприємців і відкрили стрільбу. Після чого відібрали сумку з грошима і втекли, протаранивши шлагбаум на виїзді з ринку.

У прес-службі Головного управління Національної поліції в Одеській області підтвердили факт нападу, повідомивши, що за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Також у поліції розповіли, що за цим фактом тривають оперативно-слідчі заходи, детальніша інформація наразі може зашкодити їм.

У свою чергу джерело агентства в середовищі правоохоронців повідомило, що постраждалих підприємців було двоє, нині вони з пораненнями перебувають у лікарні. Зловмисники відібрали у них, за попередніми даними, $200 тис.

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