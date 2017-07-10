Януковичу призначили державного адвоката

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив адвоката Віталія Мешечека для захисту екс-президента України (2010-2014) Віктора Януковича в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в регіональному центрі, таке рішення було ухвалене 7 липня.

Центр призначив адвоката у виконання рішення Оболонського суду від 6 липня, яким йому було доручено призначити безоплатного державного адвоката В.Януковичу, який відмовився від своїх захисників у справі про держзраду.

"Під час призначення адвоката відповідно до ч. 2 ст. 21 закону України про безоплатну правову допомогу враховувалася спеціалізація адвоката, його поточний рівень навантаження і складність провадження", - зазначили в регіональному центрі правової допомоги.

Відповідно до доручення центру, адвокат має прибути для участі в засіданні Оболонського суду на 10:00 12 липня.

Згідно з даними єдиного реєстру адвокатів України, у В.Мешечека є свідоцтво про право на здійснення адвокатської діяльності з 13 червня 2012 року, видане Донецькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.