Глава Мінінфраструктури допускає відмову Ryanair від польотів до України

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян допускає, що неконструктивна позиція державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"(Київ) призведе до відмови авіакомпанії Ryanair від планів розпочати польоти до України.

"Найімовірніше, сьогодні буде оголошення про скасування польотів Ryanair до України", - написав міністр на своїй сторінці в Facebook у понеділок після прес-конференції глави "Борисполя" Павла Рябікіна, що заявив про незаконні вимоги Ryanair і політичний тиск на нього.

У свою чергу, В.Омелян знову висловив припущення, що перешкоди приходу Ryanair до України пов'язані з небажанням відкритої конкуренції з боку найбільшої української держкомпанії "Міжнародні авіалінії України", що заборгувала бюджету близько 400 млн грн

При цьому міністр звинуватив главу "Борисполя" в розголошуванні конфіденційних умов договору.

Він також нагадав про указ президента, згідно з яким доручено збільшити кількість авіарейсів до аеропортів держав-членів ЄС, зокрема із залученням авіаперевізників, що працюють за моделлю "лоу-кост", і доручення прем'єра розробити програму розвитку ринку авіаперевезень, а також аеропортів.

Окрім іншого, В.Омелян нагадав, що Мінінфраструктури знизило тарифи аеропортів і збори для усіх без винятку авіакомпаній.

Раніше в понеділок П.Рябікін заявив, що найбільший європейський лоу-кост-авіаперевізник Ryanair висуває "Борисполю" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству. "Перше: вони вимагають, щоб спірні питання вирішувалися в Лондонському арбітражі із застосуванням лондонського права. Ми ж наполягаємо, що питання мають вирішуватися у судовому порядку в українських інстанціях", - сказав він.

Серед інших таких умов, як стверджує директор аеропорту, - безкоштовна аеронавігація, стійкі реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата 35% прибутку від діяльності магазинів дьюті-фрі, закріплення пасажирського збору в сумі $7,5 на п'ять років.

П.Рябікін заявив, що не має наміру підписувати договір з Ryanair, доки не будуть зняті усі розбіжності в пунктах договору.