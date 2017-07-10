Українські підприємства в червні імпортували газ за середньою ціною $213,7/тис. куб. м

Українські підприємства в червні 2017 року імпортували газ за середньою ціною 5 тис. 565,76 грн, або $213,7, за 1 тис. куб. м, повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

У січні-2017, згідно з даними МЕРТ, ціна імпорту газу за 1 тис. куб. м становила $229,51 (6032,85 грн), у лютому - $246,88 (6681,88 грн), у березні - $248,13(6668,77 грн), у квітні - $232,17 (6235,39 грн), у травні - $208,38 (5 тис. 506,82 грн).

Раніше головний комерційний директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко зазначав, що публікована МЕРТ середня митна вартість імпортованого газу не є репрезентативною.

Крім того, за даними МЕРТ, фактична ціна реалізації нафти і конденсату, яка використовується при визначенні плати за надрокористування, в червні 2017 року становила 8717,53 грн/тонна.

У січні 2017 року фактична ціна реалізації нафти та газоконденсату становила 10506,69 грн/тонна, в лютому - 10615,64 грн/тонна, у березні - 9802,72 грн/тонна, у квітні - 9916,33 грн/тонна, в травні - 9447,76 грн/тонна.