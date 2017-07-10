Експерт Приватбанку попереджає про нову хвилю кібератак

Нова хвиля кібератак, націлена на комп'ютерні мережі, що працюють на операційній системі Linux, можлива через кілька тижнів, таку думку висловив заступник голови правління найбільшого в країні ПриватБанку Олександр Дрелінг на круглому столі: "Наймасштабніша кібератака на український бізнес: як захиститися"?, що відбувся у понеділок у ТВП України в Києві.

"Дискусія, що триває (на жаль, не на рівні держави, а на рівні фахівців і хакерів), показує, що очікуємо через тиждень-два нових атак. На жаль, це будуть атаки, що налагоджені під Linux- платформи. А це 70% нашого ринку : і банківського, і державного", - зазначив він.

О.Дрелінг також запропонував створити експертний штаб для розробки рекомендацій бізнесу і банкам стосовно підготовки до нової хвилі атак.

"Я б рекомендував державним структурам (…) створити основний і резервний канали для передання податкової, пенсійної інформації, статистичних даних (...) Проміжок часу між новою загрозою і її аналізом має бути у тиждень-два, а не півроку-рік", - додав заступник глави правління ПриватБанку.

Як повідомлялося, Нацполіція після кібератаки 27 червня отримала понад 2,1 тис. повідомлень про інфікування комп'ютерних мереж вірусом-шифрувальником, зокрема офіційно було подано 420 заяв, з яких 309, - від приватного сектору країни, 111 - від державних організацій. За підсумками звернень порушено кримінальні провадження за ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку). За даними Національного банку, жертвами атаки була третина українських банків.

Кіберполіція пояснила масштабність кібератаки несанкціонованим використанням її авторами найбільш популярної в країні програми звітності "M.E.Doc". За даними розробника, її програма працює приблизно на мільйоні комп'ютерів.

Експерти додали, що постраждали комп'ютерні мережі, які працюють переважно під операційними системами виробництва Microsoft.