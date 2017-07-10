Події

18:44 10.07.2017

Порошенко: Вже зараз необхідно виділити 1,6 млрд грн на виробництво і закупівлю озброєння

Президент України Петро Порошенко заявив, що на закупівлю і виробництво новітнього озброєння і військової техніки необхідно виділити 1,6 млрд грн

"Друга позиція - це закупівля новітнього озброєння і військової техніки. Заплановано виділити на ці цілі 1 млрд 600 млн грн, зокрема буде налагоджено виробництво новітньої бронетехніки, зокрема й танки "Оплот", новітніх ракет комплексу "Вільха" та інших позицій, що надають нам можливість значно поліпшити і посилити можливості наших Збройних сил", - сказав П.Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) у понеділок

Крім того, ще частина коштів піде на антиснайперські комплекси.

Президент України також окреслив завдання посилити системи радіоелектронної боротьби, системи новітніх модернізованих безпілотних літальних апаратів.

"Упевнений в тому, що ці кошти мають бути виділені вже зараз, тому що це значно підвищує ефективність дій підрозділів, зокрема тих, хто перебуває на лінії зіткнення. Де-факто ми матимемо можливість бачити, чути і протидіяти російській агресії", - резюмував глава держави.

Президент нагадав, що згідно із досягнутими домовленостями з представниками силових відомств і урядом було прийнято рішення про направлення значної частини перевиконання бюджету на сектор оборони і безпеки.

Як повідомлялася, 22 червня 2017 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект уряду про правки до держбюджету-2017(№6600) про збільшення його доходів і видатків на 26 млрд грн

Згідно з документом, уряд пропонує збільшити видатки і доходи державного бюджету України в 2017 рік на оборону і безпеку на 2,66 млрд грн.

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