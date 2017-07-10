Порошенко: За 1 млрд грн додаткових коштів мінімум 15 тис. контрактників ЗСУ мають бути забезпечені житлом

Для військовослужбовців Збройних сил України за контрактом у місцях постійної дислокації буде побудовано комфортне житло з відповідною інфраструктурою, обіцяє президент України Петро Порошенко.

"Ми повинні, нарешті, забезпечити в пунктах постійної дислокації бригад розміщення контрактників. У нас зараз більше 90 тисяч контрактників підписали контракт зі Збройними силами України і сьогодні у нас по факту 100% тих, хто перебуває в зоні АТО - військовослужбовці на контрактній основі", - сказав П.Порошенко на засіданні РНБО України в понеділок у Києві.

Він наголосив, що для повернення до пунктів постійної дислокації, контрактники повинні мати комфортне житло. "І це будуть не казарми, а житло для контрактників, і я ставлю завдання, що б з того мільярда гривень ресурсів, які виділяються зі спецфонду, ми забезпечили розміщення мінімум 15 тисяч контрактників", - сказав П.Порошенко.

За його словами це буде будівництво в межах 150 тисяч кв. м. житла, близько 100 житлових комплексів з відповідною інфраструктурою.