РНБО схвалила введення біометричного контролю для іноземців на держкордоні

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в понеділок прийняла рішення про введення системи біометричного контролю для громадян іноземних держав, що в'їжджають до України, і впровадження електронної системи попередньої реєстрації для громадян РФ, що мають намір в'їхати до України, до 1 січня 2018 року.

"Впроваджується порядок перетину державного кордону. Саме таке рішення прийняла РНБО і відповідні доручення отримали усі відповідні органи державної влади: забезпечити перетин кордону нашої країни за біометричними паспортами, а також обов'язкове зняття біометричних даних - це стосується передусім відбитків пальців для громадян інших країн і осіб без громадянства, окрім держав, з якими України має відповідну угоду, тобто зрозуміло, що в першу чергу це стосуватиметься російських громадян", - заявив за підсумками засідання РНБО в понеділок у Києві секретар ради Олександр Турчинов.

Він наголосив, що це пов'язано з необхідністю посилення державної безпеки.

При цьому секретар РНБО України відзначив можливість запуску цієї системи раніше визначених термінів за умови, що буде готова відповідна інфраструктура.

Окрім цього, повідомив О.Турчинов, для громадян Російської Федерації буде введено і до 1 січня 2018 року розпочне роботу електронна система попередньої реєстрації для в'їзду на територію України.

"Створюється відповідна технічна інфраструктура на усіх пунктах перетину державного кордону, який має бути введений у дію не пізніше, ніж на початку наступного року. Натомість для громадян Російської Федерації буде реалізована електронна система попередньої реєстрації", - сказав секретар РНБО України.

Він також уточнив, що попередня електронна реєстрація громадян РФ передбачає внесення особистих даних, перелік які буде визначено Міністерством закордонних справ України.

За словами О.Турчинова, для реалізації програми зняття біометричних даних на пунктах пропуску на державному кордоні потрібне відповідне обладнання, прийнято рішення про виділення коштів на його придбання.

"Для Державної прикордонної служби у рамках зміни до бюджету виділяється 300 млн грн для технічного забезпечення цього питання і ще 300 млн грн для посилення технічного захисту кордону", - додав секретар РНБО.