Мер Кличко виставив на благодійний аукціон лот - тренування із ним

Особисте тренування з мером Києва Віталієм Кличком поповнило список лотів благодійного аукціону ProZorro.Продажі, на якому вже виставлялися сніданки або похід у театр із заступниками глав МЕРТ, МВС і Міненерговугілля.

Як зазначається в повідомленні ProZorro.Продажі в понеділок, за право провести тренування з В.Кличком можна буде поборотися 25 липня, стартова ціна - тисяча гривень.

Згідно з публікацією, на виручені кошти будуть придбані апарати штучної вентиляції легенів для дитячої клініки Інституту нейрохірургії. Учасники можуть подати заявку до 24 липня включно.

Як повідомлялося, на попередніх благодійних аукціонах із стартовою ціною в 100 грн сніданок з першим заступником глави МЕРТ Максимом Нефьодовим придбали за 6,667 тис. грн, а похід до театру із заступником міністра енергетики і вугільної промисловості Наталією Бойко - за 9 тис. грн

Ціна продажу сніданку із заступником міністра внутрішніх справ Анастасією Деєвою сягнула 11 млн грн, проте пізніше переможець торгів відмовився від оплати, і лот перейшов до наступного учасника, що запропонував 10,01 тис. грн

Благодійний фонд ім. Святого Луки спільно з ProZorro.Продажі планують у рамках аукціону "Місяць доброти" зібрати близько мільйона гривень на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів для дитячих операційних і реанімаційних відділень Інституту нейрохірургії.

Зокрема, на 11 липня заплановано аукціон за право повечеряти з міністром юстиції Павлом Петренком, а 20 липня торги відбудуться за дегустацію вина з державним уповноваженим Антимонопольного комітету України Світланою Панаіотіді. Стартова ціна лотів 100 грн.