РНБО доручила запровадити для громадян РФ, що мешкають в Україні, обов'язкову реєстрацію

Для громадян Російської Федерації, що мешкають на території України, вводиться обов'язкова реєстрація за місцем проживання і необхідність подання інформації щодо переміщення територією України, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

"Вводиться, відповідне доручення РНБО сьогодні дав, вимога про обов'язкову реєстрацію громадян Російської Федерації, які перебувають на території України в місці їхнього тимчасового проживання, а також вводиться необхідність подання інформації про переміщення територією України", - сказав О.Турчинов після засідання РНБО в понеділок.

За його словами відповідні доручення були надані виключно з міркувань національної безпеки, і також були направлені до Міністерства закордонних справ, Кабінету Міністрів, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби і Державної пограничної служби.