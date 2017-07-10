Події

19:26 10.07.2017

РНБО пропонує уряду в 2017 р. дофінансувати сектор безпеки і оборони на 9 млрд грн

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України на засіданні в понеділок прийняла рішення рекомендувати уряду забезпечити в 2017 році дофінансування потреб сектора безпеки і оборони на суму близько 9 млрд грн, повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Як уточнив О.Турчинов, в загальному обсязі дофінансування близько 3 млрд грн заплановано профінансувати із загального фонду держбюджету, і 6 млрд грн - із спеціального.

Дофінансування за лінією спеціального фонду, яке заплановано направити на закупівлю озброєнь і військової техніки (ОВТ) і боєприпасів, а також розробку нових зразків ОВТ, передбачається за рахунок коштів спецконфіскату, повідомив секретар Радбезу.

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