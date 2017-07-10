Майже 200 чоловік загинули на Донбасі з початку року

Упродовж 2017 року внаслідок порушень у сфері безпеки на Донбасі загинули понад 120 військовослужбовців Збройних сил України і понад 70 цивільних, а процес звільнення заручників з непідконтрольних владі України територій Донбасу наразі заблоковано, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Як повідомляє прес-служба Верховної Ради України, під час зустрічі з португальською делегацією на чолі з міністром закордонних справ цієї країни Аугусто Сантуш Сільва (Augusto Santos Silva) у понеділок у Києві "І.Геращенко поінформував присутніх, що на Донбасі протягом цього року загинули понад 120 українських військових і понад 70 цивільних осіб".

Вона також повідомила, що процес звільнення заручників на окупованих територіях на сьогодні є заблокованим. Крім того, перший віце-спікер повідомила про десятки громадян України, яких незаконно утримують на території Російської Федерації.

І.Геращенко закликала представників Португалії не залишати без уваги ситуацію з окупованим Кримом, який сьогодні залишається повністю закритою від світу ізольованою територією, зокрема і для міжнародних організацій.

Вона також повідомила, що у рамках роботи Мінської групи українська сторона наполягає на створенні п'ятої робочої підгрупи з питань кордонів для початку дискусії про передання неконтрольованої частини російсько-українського кордону Україні і допуску місії ОБСЄ на лінію зіткнення сторін.

Крім того, під час обговорення поточної ситуації на Донбасі І.Геращенко наголосила, що вирішення питань безпеки і гуманітарних питань є визначальною передумовою для переходу до розгляду політичного блоку Мінських угод.