В зоні АТО у понеділок втрат і поранених немає

Бойовики з початку доби 10 разів порушили режим перемир'я на Донбасі, станом на 18.00 втрат і поранень серед українських військових немає, повідомляє прес-центру штабу АТО у понеділок.

"Хоча загалом кількість обстрілів з початку доби була зафіксована невелика, супротивник і далі, окремими провокаційними діями, безуспішно намагався втягнути наші війська у бойове протистояння. Так близько опівночі незаконні озброєні формування з мінометів обстрілювали наші позиції поблизу селища Троїцьке на Луганському напрямку. А вже в годину ночі там же застосували 122 міліметрову артилерію і великокаліберні кулемети", - повідомляє прес-центр у Facebook.

На Донецькому напрямку обстрілів не зафіксовано. Проте "активно - 6 разів - найманці порушували перемир'я на Маріупольському напрямку, з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били по Павлополю і Широкиному; вдень поблизу Старого Айдара, та Водяного супротивник застосовував гранатомети".