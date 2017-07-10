Майно постраждалих від вибуху будинку в столичному Голосіїво взято під охорону

Особисті речі киян, що мешкали в триповерховому будинку на Голосіївському проспекті,70, який постраждав внаслідок вибуху, взяті під охорону, а сам будинок обнесено парканом, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Геннадій Пліс.

"Ми організували охорону будинку, зруйнованого вибухом, і обнесли його парканом. Таким чином, ніяких ризиків для особистих речей мешканців немає. У той же час жителі мають доступ до своїх речей. Зараз вони за допомогою рятувальників дістають з дому цінні речі, техніку і документи", - сказав Г.Пліс під час брифінгу, повідомляє прес-служба КМДА в понеділок.

Як повідомлялося, 8 липня близько 13:30 стався вибух у триповерховому житловому будинку по просп. Голосіївський,70. В результаті вибуху загинули 2 чол., постраждали 6 чол. Зруйновано два поверхи в одному з під'їздів будинку.

Київська влада надали всім бажаючим мешканцям будинку тимчасове житло. Згідно з інформацією КМДА, станом на ранок 10 липня в гуртожиток на вул. Оболонській, 34, тимчасово переселені 24 чол. з 77 зареєстрованих в будинку. Частина людей поки вирішує питання тимчасового житла, частина відмовилася від такої пропозиції.

Згідно з висновками експертів, реконструкція будівлі на Голосіївському проспекті,70 є недоцільною.