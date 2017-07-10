Події

19:56 10.07.2017

Міноборони оголосило тендери на капремонт 6 автокранів і постачання 5 тис.кашкетів

Тендерний комітет Міністерства оборони України оголосив процедури закупівлі послуг із ремонту і технічного обслуговування 6 одиниць інженерної техніки (автокранів) і 5 тис. кашкетів з тканини для сторожової і воєнізованої охорони.

Згідно з оприлюдненою в понеділок на сайті Міноборони України інформацією, тендер на капітальний ремонт 6 одиниць інженерної техніки : КС- 2573, КС- 3575, КС- 3577, КС- 4561, КТА- 18. Заявлена в тендері очікувана вартість цієї послуги для українського оборонного відомства зазначена у розмірі 4,8 млн грн

Також оголошено тендер на постачання 5 тис. штук кашкетів для сторожової і воєнізованої охорони "з тканини тип 3, клас 4" за попередньо визначеною вартістю 275 тис.грн

В інформації зазначається, що торги оголошено і вони відбуватимуться в Системі електронних державних закупівель "ProZorro" на 15 майданчиках, зі списком яких можна ознайомитися на сайті Міноборони України. На цих електронних ресурсах усі бажаючі можуть ознайомитися з датами проведення і умовами участі в торгах, технічними вимогами і загальною інформацією про закупівлі.

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