Іноземний інвестор повинен гарантувати щорічне завантаження ГТС України

Заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Ігор Прокопів вважає, що для входження зарубіжної компанії в управління газотранспортною системою (ГТС) країни вона має гарантувати її завантаження на мінімум 40 млрд куб. м щороку.

"Ми, приміром, інвесторові ставитимемо умову - ця угода про завантаження газотранспортної системи на наступні 20-25 років не менше 40 млрд куб. м", - сказав він на прес-конференції в Києві в понеділок.

Заступник міністра зазначив, що проведення конкурсу із залучення іноземної компанії буде можливим лише після внесення Верховною Радою України необхідних змін до законодавства, і загалом процес залучення інвестора, коли вже будуть поставлені підписи, не відбудеться найближчого року.

"Просто так підпис під такими угодами не ставлять. Це величезні ризики, дооцінюється технічний стан, інвестиційна привабливість, окупність, вимоги до інвестора", - сказав він.

І.Прокопів також повідомив, що Snam (Італія) і Eustream (Словаччина) у рамках меморандуму про взаєморозуміння в спільній оцінці можливостей співпраці у використанні і розвитку ГТС України спочатку цікавилися лише двома нитками транзитних газопроводів, але на сьогодні також вивчають і газопроводи, що працюють на забезпечення внутрішнього ринку.

"Зараз їхня позиція змінилася і вони проходять й інший варіант - що буде, якщо вони візьмуть усі труби", - сказав заступник міністра, нагадавши, що ці процеси наразі перебувають лише на стадії переговорів і договорів про обмін конфіденційною інформацією.

Раніше І.Прокопів повідомив, що процес формування нового оператора ГТС України - ПАТ "Магістральні газопроводи України" - має завершитися до квітня 2018 року.

Як повідомлялося, на початку квітня 2017 року "Нафтогаз України", "Укртрансгаз", Snam (Італія) і Eustream (Словаччина) підписали меморандум про взаєморозуміння в спільній оцінці можливостей співпраці у використанні і розвитку ГТС України.

У рамках меморандуму компанії проведуть спільну оцінку можливостей використання і посилення ГТС, щоб зробити її ефективнішою, сучаснішою і конкурентоздатнішою. Реалізація цього проекту допоможе підвищити ліквідність і безпеку постачань на газовому ринку як України, так і ЄС, що повністю відповідає стратегії енергетичної безпеки ЄС.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни. Потужність ГТС України на вході становить 302 млрд куб. м/рік, а на виході в європейському напрямку становитиме 31 млрд куб. м.