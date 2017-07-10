Законопроект про деокупацію ОРДЛО буде внесено до ВР у вересні

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розробила закон про повернення державного суверенітету над окупованими районами Донецької і Луганської областей, його внесення до Верховної Ради заплановано у вересні після консультацій зі стратегічними партнерами України, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Відповідний закон розробив апарат РНБО разом із експертами. Ми залучали до цього і представників депутатського корпусу, коаліції. Закон готовий, але є доручення президента (президента України Петра Порошенка - ІФ) з приводу проведення консультацій з нашими стратегічними партнерами. Передусім це стосується країн-учасниць "нормандського формату" - Німеччини, Франції і США, наших партнерів про НАТО з приводу змісту цього закону", - сказав він на брифінгу після засідання РНБО в понеділок у Києві.

О.Турчинов висловив сподівання, що після відповідних консультацій законопроект про деокупацію на початку вересня внесуть на розгляд ВР.

Пізніше цього дня міністр закордонних справ України Павло Клімкін, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу в Києві, зазначив, що з міжнародними партнерами обговорюватимуть не текст законопроекту, а лише його концепцію.

"Треба чітко розуміти, що ми не плануємо обговорювати текст закону України з нашими партнерами, а обговорюватимемо концептуальні положення в контексті того, як ми взаємодіятимемо разом, яким чином ми визначимо, який юридичний статус буде в окупованих територій, яким чином ми координуватимемо спільні зусилля", - сказав міністр.

П.Клімкін зазначив, що ці спільні зусилля координуватимуться зокрема і у рамках "нормандського формату".