Події

20:17 10.07.2017

Законопроект про деокупацію ОРДЛО буде внесено до ВР у вересні

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розробила закон про повернення державного суверенітету над окупованими районами Донецької і Луганської областей, його внесення до Верховної Ради заплановано у вересні після консультацій зі стратегічними партнерами України, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Відповідний закон розробив апарат РНБО разом із експертами. Ми залучали до цього і представників депутатського корпусу, коаліції. Закон готовий, але є доручення президента (президента України Петра Порошенка - ІФ) з приводу проведення консультацій з нашими стратегічними партнерами. Передусім це стосується країн-учасниць "нормандського формату" - Німеччини, Франції і США, наших партнерів про НАТО з приводу змісту цього закону", - сказав він на брифінгу після засідання РНБО в понеділок у Києві.

О.Турчинов висловив сподівання, що після відповідних консультацій законопроект про деокупацію на початку вересня внесуть на розгляд ВР.

Пізніше цього дня міністр закордонних справ України Павло Клімкін, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу в Києві, зазначив, що з міжнародними партнерами обговорюватимуть не текст законопроекту, а лише його концепцію.

"Треба чітко розуміти, що ми не плануємо обговорювати текст закону України з нашими партнерами, а обговорюватимемо концептуальні положення в контексті того, як ми взаємодіятимемо разом, яким чином ми визначимо, який юридичний статус буде в окупованих територій, яким чином ми координуватимемо спільні зусилля", - сказав міністр.

П.Клімкін зазначив, що ці спільні зусилля координуватимуться зокрема і у рамках "нормандського формату".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ryanair заявив про відмову від виходу на ринок України через порушення "Борисполем" своїх зобов'язань

RYANAIR ВІДМОВИВСЯ ВИХОДИТИ НА РИНОК УКРАЇНИ

РНБО рекомендує Кабміну збільшити видатки на оборону і безпеку майже на 3 млрд грн

В зоні АТО у понеділок втрат і поранених немає

Майже 200 чоловік загинули на Донбасі з початку року

ОСТАННЄ

Біометричний контроль іноземців для громадян ЄС практичних наслідків не матиме

Іноземний інвестор повинен гарантувати щорічне завантаження ГТС України

Міноборони оголосило тендери на капремонт 6 автокранів і постачання 5 тис.кашкетів

Майно постраждалих від вибуху будинку в столичному Голосіїво взято під охорону

РНБО пропонує уряду в 2017 р. дофінансувати сектор безпеки і оборони на 9 млрд грн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog5788.html
РЕКЛАМА