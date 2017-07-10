Події

21:36 10.07.2017

Санкції ЄС проти РФ можуть не продовжуватися тільки при дотриманні Мінських угод

Міністр закордонних справ Португалії Аугусто Сантуш Сільва зазначає, що санкції Європейського Союзу проти Російської Федерації будуть продовжуватися, поки Росія не почне виконувати Мінські угоди.

"Для нас питання з Кримом - це, перш за все, питання міжнародного права, яке не було дотримано. Територіальна цілісність України - це одна з цілей ЄС, тому що це впливає на сам Євросоюз, його оборону і безпеку. Санкції (проти Росії - ІФ ) постійно продовжуються, і є тільки один спосіб, щоб вони не продовжувалися - це дотримання Мінських домовленостей", - сказав він на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним в понеділок у Києві.

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