Клімкін очікує, що Порошенко в цьому році відвідає Португалію з офіційним візитом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін очікує, що український президент Петро Порошенко в цьому році відвідає з офіційним візитом Португалію.

"У нас дуже хороша динаміка контактів. У минулому році під час мого візиту до Португалії ми підписали дорожню карту двосторонніх відносин, згідно якої працюємо. Я сподіваюся, що президент України в цьому році відвідає Португалію з офіційним візитом", - сказав він на брифінгу з міністром закордонних справ Португалії Аугусто Сантушем Сільвою в понеділок у Києві.

П.Клімкін зазначив, що під час цього візиту повинні бути підписані важливі документи, в тому числі, в економічній сфері, які дадуть поштовх інвестиціям, причому для обох сторін.

Глава МЗС України вказав, що українці є найбільшою непортугаломовною громадою в Португалії. "Україна і Португалія - ​​це як два флангу Європи: західний і східний, і те, що українці "пройшли по всій Європі" і відчувають себе, як вдома, на західному фланзі, означає, що ми в Європі однозначно свої", - сказав П.Клімкін.

У свою чергу А.С.Сільва зазначив, що президент Португалії зробив офіційне запрошення П.Порошенко відвідати цю країну.

За словами міністра, в Португалії вважають, що співпраця України з ЄС і НАТО має бути більш активною.

А.С.Сільва вказав, що майже 40 тис. українців живуть в Португалії і допомагають розвитку цієї країни.

Глава МЗС Португалії також підкреслив важливість людських гуманітарних взаємин між двома країнами. Зокрема, вони нагадали, що графіті із зображенням героя Небесної Сотні Сергія Нігояна на стіні будівлі поруч зі сквером Небесної Сотні намалював художник з Лісабона Олександр Фарто (відомий під псевдонімом Уилс).

Крім того, португальський міністр зазначив, що саме футбольний тренер з його країни Паулу Фонсека виграв з донецьким "Шахтарем" чемпіонат України з футболу.

Ще він радий тому, що в Україні все більше португальців, які створюють сім'ї з українками. "І все це ми називаємо "сімейною дипломатією", - зазначив він.