ОПЗ знову зупиняється

Керівництво підконтрольного державі ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) вирішило зупинити агрегати з виробництва аміаку і карбаміду, оскільки ціна цієї продукції на світових ринках падає, тоді як газ, що служить сировиною дорожчає, повідомив перший заступник голови правління ОПЗ Микола Щурик.

"У сформованій ринковій ситуації давальницька схема невигідна для компанії-давальця. І до тих пір, поки спільно з Кабміном не буде знайдений компроміс за спеціальними умовами поставок газу, альтернативи давальницькому контракту не передбачається", - написав він на своїй сторінці в Facebook в понеділок увечері .

За його словами, в умовах вимушеної зупинки в цехах будуть зроблені необхідні регламентні роботи.

Як повідомлялося, після двох невдалих спроб приватизації ОПЗ в кінці грудня 2016 року повідомив про рішення тимчасово зупинити виробництво в зв'язку з високими цінами на природний газ і накопиченими боргами за його поставки. Підприємство заявило про пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного майнового комплексу заводу на тривалий період.

На початку березня ОПЗ відновив роботу за давальницькою схемою з групою компаній "ЕРУ". Ця компанія зобов'язалася поставляти йому на переробку до 60 млн куб. м газу на місяць, а отримані аміак і сечовину продавати на зовнішньому і внутрішньому ринках. "ЕРУ" також зобов'язалося виділити понад $ 20 млн за угодами про кредитну підтримку для відновлення роботи заводу шляхом фінансування поставок газу в березні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман допускає спробу ще однієї приватизації ОПЗ в 2017 році.