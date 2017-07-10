Омелян звинувачує МАУ в зриві переговорів з Ryanair

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що в ситуації з відмовою найбільшої європейської авіакомпанії Ryanair від з апланованого входу в Україну з огляду на нібито порушення договору з боку державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"(Київ) винен і найбільший авіаперевізник країни - авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України"(МАУ).

"Майберг (Арон Майберг, голова наглядової ради МАУ - ІФ) і Рябикин (Павло Рябікін, глава "Борисполя"- ІФ) можуть відкривати шампанське", - назвав міністр на своїй сторінці в мережі Facebook пост про відмову ірландського лоу-коста літати в Україну .

У коментарях до нього він також зазначив що "МАУ не може визначати країні, що їй робити і переплачувати за неякісні послуги".

Як повідомлялося, Ryanair в понеділок увечері, 10 липня, оголосив про скасування свого запланованого входу в Україну після того,як аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту і його нинішнім генеральним директором П.Рябікіним.

"Ми шкодуємо про те, що аеропорт Києва продемонстрував, що Україна ще не є достатньо зрілим або надійним місцем для інвестицій потужного авіафлоту Ryanair", - прокоментував це рішення головний комерційний директор (CCO) Ryanair Девід О'Брайен (David O'Brien).

За його словами, "Бориспіль" вибрав захист авіакомпаній з високими тарифами, включаючи "Міжнародні авіалінії України", і позбавляє українських споживачів і відвідувачів країни доступу до низьких тарифів в Європі і широкої мережі маршрутів.

Він висловив жаль, що аеропорт Львова став жертвою рішення "Борисполя".

Компанія в повідомленні запропонувала всім клієнтам, які вже купили квитки на оголошені рейси з/в Україну зв'язатися з нею поштою для повернення сплачених коштів.

Раніше в понеділок П.Рябікін заявив, що Ryanair висуває "Борисполю" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству. "Перше: вони вимагають, щоб спірні питання вирішувалися в Лондонському арбітражі із застосуванням лондонського права. Ми ж наполягаємо, що питання повинні вирішуватися в судовому порядку в українських інстанціях", - сказав він.

Серед інших таких умов, як стверджує директор аеропорту, - безкоштовна аеронавігація, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата 35% прибутку від діяльності магазинів дьюті-фрі, закріплення пасажирського збору в сумі $ 7,5 на п'ять років.

П.Рябікін заявив, що не має наміру підписувати договір з Ryanair, поки не будуть зняті всі розбіжності в пунктах договору.

Таку позицію вдень у понеділок різко розкритикував В.Омелян, який висловив в черговий раз припущення, що перешкоди приходу Ryanair в Україні пов'язані з небажанням відкритої конкуренції з боку найбільшої української держкомпанії "Міжнародні авіалінії України", яка заборгувала бюджету близько 400 млн грн

Міністр звинуватив главу "Борисполя" в розголошенні конфіденційних умов договору.

Раніше В.Омелян заявляв, що всі спекуляції щодо приходу або неприходу в Україну лоу-кост авіаперевізника Ryanair - це спроби одного національного авіаперевізника зберегти монопольне становище на ринку, заробляючи надприбутки на громадянах. МАУ на це відповіла, що виступає проти лобізму і створення міністром В.Омеляном привілейованих умов для одного суб'єкта бізнесу, лоукост-перевізника.