Під час навчань на полігоні "Широкий Лан" загинув військовослужбовець

У понеділок, 10 липня, на полігоні "Широкий лан" під час навчань загинув військовослужбовець 79 окремої десантно-штурмової бригади ВДВ Збройних сил України.

"Сьогодні, 10 липня, на полігоні "Широкий Лан" під час проведення тактичних навчань з бойовою стрільбою в результаті порушення заходів безпеки загинув військовослужбовець 79 окремої десантно-штурмової бригади ВДВ Збройних Сил України старшина Шпінда Руслан Михайлович", - йдеться в повідомленні на сторінці 79 бригади ВДВ ЗСУ в Фейсбук.

Як повідомляється, за фактом загибелі військовослужбовця розпочато спеціальне розслідування.

"Командування високомобільних десантних військ та військової частини висловлюють співчуття рідним і близьким загиблого десантника", - йдеться в повідомленні.