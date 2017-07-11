Коаліція вітає звільнення Мосула від терористів

Командування коаліції по боротьбі з терористами угруповання "Ісламська держава" на чолі з США в понеділок привітало іракські війська із звільненням міста Мосул.

"Не дивлячись на те, що в історичній частині Мосула ще залишилися райони, які необхідно очистити від решти вибухових пристроїв і ховаються бойовики ІГІЛ, Мосул знаходиться під повним контролем (іракських військ - ІФ)", - заявили представники центрального командування США.

Генерал-лейтенант американської армії Стівен Таунсенд також попередив, що звільнення Мосула не означає падіння ІГ.

"Одна ця перемога не знищує ІГ, і нас все ще чекає важка боротьба", - додав він і зазначив, що взяття міста, все-таки завдасть терористам "рішучого удару".

Мосул був головним оплотом ІГ в Іраку з літа 2014 року. У жовтні минулого року збройні сили Іраку почали наступ з метою визволення міста від терористів. Напередодні було оголошено про повний розгром ІГ в Мосулі.