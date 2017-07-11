Тіллерсон у вівторок і середу відвідає Катар і Саудівську Аравію

У понеділок глава американської дипломатії вже побував в Кувейті, де зустрічався з еміром країни шейхом Сабахом ас-Сабах, а також главою кувейтського МЗС Сабахом аль-Халідом і британським радником з нацбезпеки Марком Сідвеллом.

За підсумками переговорів дипломатів трьох країн вони виступили зі спільною заявою, що закликають "за короткий час приборкати конфлікт, і як можна швидше знайти його рішення шляхом діалогу", повідомляють ЗМІ.

Продовження протистояння, зазначається в документі, "викликає заклопотаність".

Як повідомлялося, в червні поточного року Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет розірвали дипвідносини з Катаром, звинувативши його владу в підтримці тероризму і втручанні у внутрішні справи інших держав. Пізніше вони висунули Досі ультиматум з 13 пунктів, виконання яких дозволило б, на їхню думку, нормалізувати обстановку. Катар вважає ці вимоги нездійсненними