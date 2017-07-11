Мешканка Севастополя на смерть загодувала манною кашею немовля

В Севастополі віддано під суд 26-річну місцеву жительку, яка звинувачується в заподіянні смерті з необережності своєї тримісячної доньки (ч.1 ст.109 КК РФ), повідомляє слідче управління Слідчого комітету РФ по тимчасово окупованому місту Севастополю.

"Слідством встановлено, що з середини лютого 2017 року обвинувачена, незважаючи на те, що лікарі пояснювали їй порядок введення прикорму дітям першого року життя, всупереч рекомендаціям лікарів, годувала свою тримісячну доньку молочною манною кашею, не враховуючи особливості розвитку дочки. В результаті чого 2 березня наступила смерть дитини", - йдеться в опублікованому в понеділок повідомленні на сайті слідчого відомства.

Розслідування кримінальної справи завершено, із затвердженим обвинувальним висновком воно направлено до суду для розгляду по суті.