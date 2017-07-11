У Канаді через лісові пожежі евакуювали понад 14 тис.чоловік

Понад 14 тис. чоловік евакуйовано через великі лісові пожежі в канадській провінції Британська Колумбія. Про це повідомляє телеканал CTV Vancouver News.

За даними видання, пожежні зафіксували близько 220 осередків займання, людей евакуюють у сусіднє місто Принс-Джордж. Місцева влада поки не може назвати точну кількість пошкоджених будинків, однак, за даними телеканалу, аерозйомки з вертольота показали "катастрофічні руйнування".

Площа пожежі, за даними телеканалу, склала близько 20 тис.га

"Наші зусилля зосереджені на захисті ключової інфраструктури, захисту місцевих жителів і, що найбільш важливо, на тому, щоб дороги залишалися відкритими", - повідомив телеканалу CBC прес-секретар пожежної служби Кевін Скрепнек. За даними видання, в регіоні через високу температуру повітря раніше було оголошено надзвичайну пожежну небезпеку.