Минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий

Минулої доби бойовики незаконних збройних формувань окупованих територій Донецької і Луганської областей здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких загинув 1 український військовослужбовець, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Минула доба в зоні проведення АТО не пройшла спокійно. Уже традиційно активні провокації ворога фіксувалися ввечері і вночі ... На жаль не обійшлося без втрат. Близько 19 години, в районі Станиці Луганської в результаті підриву загинув один український воїн. Загалом упродовж діб бойовики 22 рази порушили режим перемир'я", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру в Фейсбук.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 15 обстрілів позицій сил АТО. Бойовики обстрілювали Новомихайлівку та Березове з гранатометів, Широкино - з великокаліберних кулеметів і озброєння БМП, Мар'їнку та Талаківку - з кулеметів.

У відповідь бійці ЗСУ відкривали вогонь переважно з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку бойовики обстрілювали Малинове і Катеринівку з мінометів калібру 82 мм, Новотошківське і Новозванівку - з великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали Авдіївку з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецького озброєння.