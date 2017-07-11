У Білому домі заявили про підтримку нових санкцій проти Росії

Адміністрація Дональда Трампа підтримує нові санкції проти Росії і Ірану, але критикує новий законопроект з цього приводу. Документ неприпустимо обмежує президентські повноваження, нарікають в Білому домі.

Адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує нові санкції проти Росії і Ірану, проте розглянутий конгресом законопроект з цього приводу неприпустимо обмежує повноваження президента США, заявив журналістам директор із законодавчих питань Білого дому Марк Шорт.

"Ми стурбовані тим, що законопроект, як ми вважаємо, створює прецедент делегування зовнішньої політики 535 членам конгресу, викреслюючи деякі "виключення на основі національної безпеки" [national security waiver - дає право президенту вносити поправки в режим санкцій, виходячи зі свого розуміння національних інтересів], які завжди були частиною санкційних указів в минулому", - наводить слова Шорта The Washington Post.

Законопроект, що знаходиться нині на розгляді в конгресі США, обмежує президента США у вирішенні питання пом'якшення або зняття санкцій з Москви і Тегерана. У разі, якщо глава держави ухвалить рішення пом'якшити або скасувати санкції, знадобиться голосування конгресу.

15 червня законопроект був схвалений верхньою палатою конгресу - сенатом. Голосування в нижній палаті - Палаті представників - застопорилося. Конгресмени незадоволені порушенням порядку розгляду документа - згідно з процедурою будь-які законодавчі ініціативи, які стосуються доходів держави, спочатку повинні передаватися на розгляд в палату представників і лише потім сенату.

Раніше прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, відповідаючи на питання, чи підтримує Трамп нові санкції проти Росії, говорив, що американський президент вже неодноразово заявляв, що не планує "повідомляти про свої наміри", а коментувати "гіпотетичні" заходи Білий дім не має наміру .