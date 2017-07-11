Американські конгресмени проти співробітництва з РФ з кібербезпеки

Ряд американських конгресменів в сенаті і палаті представників виступили проти створення спільної з Росією робочої групи з питань кібербезпеки.

Член палати представників демократ Дон Бейер, зокрема, виніс на розгляд конгресу поправку в проект військового бюджету США на 2018 фінансовий рік, яка не дозволить Пентагону виділяти кошти на те, щоб "ділитися розвідувальними даними, інформацією, обладнанням, співробітниками і можливостями". Це має на меті блокування будь-якої угоди з Росією з кібербезпеки, повідомили американські ЗМІ.

З нападками на досягнуту в ході особистої зустрічі в Гамбурзі на полях саміту G20 президентами Росії і США принципову домовленість про створення робочої групи висловилися сенатори-республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Грем.

"Я впевнений, що Володимир Путін буде активно підтримувати цю ідею, оскільки займається хакерством", - заявив Маккейн в ефірі телеканалу CBS.

Грем в образливих тонах відгукнувся про домовленості. "Це не сама дурна ідея з тих, з якими я стикався, але вона близька до цього", - сказав сенатор в інтерв'ю телеканалу NBC.

Сам Дональд Трамп минулої неділі написав у своєму твіттері, що створення групи дозволить забезпечити, щоб "вибори були захищені від втручання хакерів і інших поганих явищ". Дещо пізніше він, однак, написав: "Те, що я і президент Путін обговорювали створення структури з кібербезпеки, не означає, що я вважаю, що це відбудеться насправді".