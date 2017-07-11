Події

08:06 11.07.2017

РФ готова вислати близько 30 дипломатів США і накласти арешт на американську власність

Москва планує вислати близько 30 американських дипломатів і накласти арешт на кілька об'єктів власності США в Росії, повідомляє у вівторок газета "Известия" з посиланням на обізнане джерело в міністерстві закордонних справ РФ.

"До таких заходів російську сторону підштовхнуло рішення Вашингтона не повертати посольську власність, яка перебуває під арештом з грудня минулого року. Не вдалося вирішити це питання і на минулих переговорах президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа в Гамбурзі", - йдеться в публікації.

Про те, що Вашингтон не має наміру знімати арешт з дипломатичної власності РФ на території США, виданню розповіло високопоставлене джерело. За його словами, "рішення змушує Росію відповісти дзеркально - вислати близько 30 працюючих в Росії американських дипломатів і ввести відповідні санкції щодо власності США в Росії".

При цьому в Москві відзначають, що "не хотіли б приймати подібні заходи, але залишити без відповіді недружні дії Вашингтона теж не можуть", пишуть "Известия".

"Є попередня домовленість про проведення зустрічі в Санкт-Петербурзі заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова і першого заступника держсекретаря США Томаса Шеннона. Якщо і там компроміс не буде знайдений, нам доведеться піти на подібні заходи", - пояснило джерело видання в МЗС РФ.

Раніше інший співрозмовник газети в російських дипломатичних колах уточнив, що в якості дзеркальних заходів під арешт можуть потрапити дача в Срібному Бору і складське приміщення в Москві, що належать США, тоді як резиденцію посла США "Спасо-хаус" і посольську англо-американську школу в Санкт-Петербурзі чіпати не будуть, повідомляє газета.

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