Невідомі вкрали більше 3 кг ювелірних прикрас із салону в Первомайському

Невідомі пробралися до ювелірного салону в м.Первомайський Харківської області в ніч на понеділок і вкрали золоті прикраси загальною вагою понад 3 кг, повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

"Правоохоронці встановили, що зловмисники потрапили до будівлі торгового центру через вікно другого поверху. Спустилися на перший поверх, де проломили стіну, проникли в приміщення салону ювелірних прикрас і вкрали 3 кілограми 100 грамів ювелірних прикрас", - йдеться в повідомленні.

Співробітники поліції провели огляд місця події і вилучили речові докази.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають заходів щодо розшуку та затримання причетних до злочину.