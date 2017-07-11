Події

08:54 11.07.2017

РФ готова вислати громадян України у відповідь на посилення правил в'їзду в Україну

Росія готова вжити заходів у відповідь на посилення правил в'їзду в Україну заявив в понеділок перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич, повідомляють російські ЗМІ.

"Введення системи попередньої електронної реєстрації для громадян Росії, які в'їжджають на Україну, або так званого біометричного контролю - це, по суті справи, встановлення візового режиму між нашими країнами, і його "упаковка" принципового значення не має", - заявив Ф.Клінцевіч.

За словами парламентарія, РФ готова видворити чотири мільйони українських громадян, які працюють в РФ, "популярно пояснивши при цьому, що своїм передчасним поверненням на батьківщину вони зобов'язані виключно нинішньому київському режиму і особисто Петру Порошенко".

Як повідомлялося, 10 липня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов за підсумками проведеного засідання поінформував, що для громадян РФ, які проживають на території України, вводиться обов'язкова реєстрація за місцем проживання та необхідність подачі інформації щодо переміщення по території країни.

Він також повідомив, що РНБО України прийняв рішення про введення системи біометричного контролю для громадян іноземних держав, які в'їжджають в Україну та впровадження електронної системи попередньої реєстрації для громадян РФ, які мають намір в'їхати в Україну до 1 січня 2018 року.

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