Японія планує надати МВС додаткову допомогу для проведення реформ

Японія планує надати міністерству внутрішніх справ України додаткову допомогу для проведення реформ, заявив Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Шікегі Суми на зустрічі з главою МВС Арсеном Аваковим, повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно із заявою посла, японський уряд готовий надавати технічну і матеріальну допомогу для підтримки курсу реформ МВС.

Крім того посол і міністр домовилися про спільну робочу поїздку в зону АТО з відвідуванням поліцейських підрозділів.