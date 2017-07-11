Події

08:56 11.07.2017

Японія планує надати МВС додаткову допомогу для проведення реформ

Японія планує надати міністерству внутрішніх справ України додаткову допомогу для проведення реформ, заявив Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Шікегі Суми на зустрічі з главою МВС Арсеном Аваковим, повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно із заявою посла, японський уряд готовий надавати технічну і матеріальну допомогу для підтримки курсу реформ МВС.

Крім того посол і міністр домовилися про спільну робочу поїздку в зону АТО з відвідуванням поліцейських підрозділів.

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