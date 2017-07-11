Події

08:59 11.07.2017

Через негоду на Львівщині знеструмлено 19 населених пунктів

У результаті негоди в ніч з 10 на 11 липня у Львівській області знеструмлено 19 населених пунктів, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"З 10 на 11 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 19 населених пунктів у Львівській області. До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

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