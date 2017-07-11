РФ готова вислати українців у відповідь на посилення правил в'їзду до України

Росія готова вжити заходів у відповідь на посилення правил в'їзду до України, заявив у понеділок перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич, повідомляють російські ЗМІ.

"Введення системи попередньої електронної реєстрації для громадян Росії, які в'їжджають до України, або так званого біометричного контролю - це, по суті справи, встановлення візового режиму між нашими країнами, і його "упаковка" принципового значення не має", - заявив Ф.Клінцевіч.

За словами парламентарія, РФ готова видворити чотири мільйони українських громадян, які працюють у РФ, "популярно пояснивши при цьому, що своїм передчасним поверненням на батьківщину вони зобов'язані виключно нинішньому київському режиму і особисто Петру Порошенку".

Як повідомлялося, 10 липня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов за підсумками проведеного засідання поінформував, що для громадян РФ, які проживають на території України, вводиться обов'язкова реєстрація за місцем проживання та необхідність подання інформації щодо переміщення територією країни.

Він також повідомив, що РНБО України прийняла рішення про введення системи біометричного контролю для громадян іноземних держав, що в'їжджають до України, та впровадження електронної системи попередньої реєстрації для намір в'їхати до України громадян РФ на 1 січня 2018 року.