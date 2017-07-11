Глава Львівського аеропорту звинуватила керівника "Борисполя" у зриві польотів Ryanair до України

Керівник міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького Тетяна Романовська покладає провину за зрив польотів найбільшої європейської авіакомпанії, лоу-коста Ryanair до України, на главу провідного українського аеропорту - "Бориспіль" (Київ) Павла Рябікіна.

"Керівник аеропорту "Бориспіль", отримавши такі карти в руки .... маючи шанс з нічого зробити щось і ... просто вирішує - нікому не треба додаткових коштів, пасажирів, рейсів, заробітків... який там фінплан. Пасажир Ryanair у 2017 має бути понад план. А на наступний рік плановий пасажиропотік вже був їм озвучений. "Бориспіль" має додаткову порожню інфраструктуру терміналу "F" і "В" саме для лоу-костів. Shame on them", - написала Т.Романовська на своїй сторінці в мережі Facebook.

Вона також повідомила, що звернулася до губернатора та мера міста, депутатів і бізнес- структур за підтримкою в цьому питанні.

"Чому Львів має бути заручником Києва? Чому українці мають почуватися вдома як у гостях? Аеропорт "Львів" все одно рухається вперед і має кілька запасних планів, але немає гіршого почуття, ніж смуток від почуття втрачених можливостей, свободи вибору, особливо коли вони були і ще так близько. Але надія ще все таки є", - заявила керівниця аеропорту.

Як повідомлялося, Ryanair у понеділок увечері, 10 липня, оголосив про скасування свого запланованого виходу на ринок України після того, як аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту та його нинішнім генеральним директором П.Рябікіним.

"Ми шкодуємо про те, що аеропорт Києва продемонстрував, що Україна ще не є достатньо зрілим або надійним місцем для інвестицій потужного авіафлоту Ryanair", - прокоментував це рішення головний комерційний директор (CCO) Ryanair Девід О'Браєн (David O'Brien).

За його словами, "Бориспіль" обрав захист авіакомпаній з високими тарифами, зокрема й "Міжнародні авіалінії України", і позбавляє українських споживачів і відвідувачів країни доступу до низьких тарифів в Європі та широкої мережі маршрутів.

Він висловив жаль, що аеропорт Львова став жертвою рішення "Борисполя".

Компанія в повідомленні запропонувала всім клієнтам, які вже придбали квитки на оголошені рейси з/до України, написати їм листа для повернення сплачених коштів.

Раніше в понеділок П.Рябікін заявив, що Ryanair висуває "Борисполю" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству.

П.Рябікін заявив, що не має наміру підписувати договір з Ryanair, доки не будуть зняті всі розбіжності в пунктах договору.

Таку позицію вдень у понеділок різко розкритикував В.Омелян, який укоре висловив припущення, що перешкоди приходу Ryanair до України пов'язані з небажанням відкритої конкуренції з боку найбільшої української держкомпанії "Міжнародні авіалінії України", яка заборгувала бюджету близько 400 млн грн

Міністр звинуватив главу "Борисполя" в розголошенні конфіденційних умов договору, а також авіакомпанію МАУ в зриві роботи Ryanair в Україні.