Лоу-кост Wizz Air оголосив спецтарифи для пасажирів скасованих українських рейсів лоу-коста Ryanair

Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина), найбільший лоу-кост перевізник у Центральній і Східній Європі, оголосила про нові спеціальні тарифи - від EUR15 євро для пасажирів, яких стосується ситуація зі скасуванням усіх рейсів найбільшої авіакомпанії Європи - лоу-коста Ryanair (Ірландія ) з України.

Відповідно до прес-релізу угорського перевізника, пасажири, що мають квитки на скасовані рейси Ryanair між Києвом і Лондоном або Ейндговеном, а також - Львовом та Берліном або Вроцлавом, можуть забронювати рейси Wizz Air через його сайт або колл-центр авіакомпанії; під час подорожі їм потрібно буде мати з собою оригінальне бронювання.

Зазначені тарифи діють на політ в один бік з урахуванням податків і обов'язкових зборів для подорожей до 30 листопада 2017 року, з урахуванням наявності місць. Кількість квитків обмежена місткістю літака. Перебронювання має бути здійснено до 17 липня.

"Wizz Air запускає тарифи від EUR15 до EUR35, щоб мінімізувати незручності для пасажирів Ryanair, на яких вплинуло сьогоднішнє скасування рейсів цієї авіакомпанії. Wizz радить бронювати місця якомога швидше, оскільки пропозиція за спеціальними цінами буде доступна відповідно до наявності вільних місць", - зазначається в повідомленні.

На сьогоднішній день Wizz Air пропонує своїм пасажирам 21 лоу-кост маршрут до восьми країн з аеропортів Львова та Києва.

З 2008 року авіакомпанія перевезла на своїх рейсах понад 4,8 млн пасажирів на рейсах в мережі Wizz з України.

Як повідомлялося, Ryanair в понеділок увечері, 10 липня, оголосив про скасування свого запланованого виходу на ринок України після того, аеропорт "Бориспіль" порушив угоду, досягнуту в березні цього року в Мінінфраструктури з посадовими особами аеропорту і його нинішнім генеральним директором П.Рябікіним.

"Ми шкодуємо про те, що аеропорт Києва продемонстрував, що Україна ще не є достатньо зрілим або надійним місцем для інвестицій потужного авіафлоту Ryanair", - прокоментував це рішення головний комерційний директор (CCO) Ryanair Девід О'Браєн (David O'Brien).

За його словами, "Бориспіль" обрав захист авіакомпаній з високими тарифами, зокрема й "Міжнародні авіалінії України", і позбавляє українських споживачів і відвідувачів країни доступу до низьких тарифів в Європі та широкої мережі маршрутів.

Він висловив жаль, що аеропорт Львова став жертвою рішення "Борисполя".

Компанія в повідомленні запропонувала всім клієнтам, які вже придбали квитки на оголошені рейси з/до України написати їм листа для повернення сплачених коштів.

Раніше в понеділок П.Рябікін заявив, що Ryanair висуває "Борисполю" вимоги щодо польотів до Києва, які не відповідають українському законодавству.

П.Рябікін заявив, що не має наміру підписувати договір з Ryanair, доки не будуть зняті всі розбіжності в пунктах договору.

Таку позицію вдень у понеділок різко розкритикував В.Омелян, який укотре висловив припущення, що перешкоди приходу Ryanair до України пов'язані з небажанням відкритої конкуренції з боку найбільшої української держкомпанії "Міжнародні авіалінії України", яка заборгувала бюджету близько 400 млн грн

Міністр звинуватив главу "Борисполя" в розголошенні конфіденційних умов договору, а також авіакомпанію МАУ в зриві роботи Ryanair в Україні.