Події

10:11 11.07.2017

За рік вчителям підвищили зарплату на 50%

Підвищення зарплат вчителям середньої школи становило 50% за рік, заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

"Уже в цьому році ми підняли вчителям заробітну плату на 50% і просунули їх за єдиною тарифною сіткою. Тобто ми вже зробили крок, щоб йти до цієї планки (зростання зарплати вчителям під час реалізації реформи освіти - ІФ). Але темп цього поступу покаже економічний розвиток країни", - заявила міністр в ефірі "5 каналу" в понеділок увечері.

Л.Гриневич оцінила імплементацію реформи середньої школи в Україні в 6 млн євро.

"Цей проект орієнтовно матиме вартість шість мільйонів євро. Він розрахований на чотири роки. Це не дуже великі кошти на такий період часу, але ці кошти ми вкладемо саме в формування нової моделі педагогічної освіти. Тому що у нас сьогодні залишилася архаїчна модель педагогічної освіти, яка радше молодим вчителям забезпечує теоретичну підготовку, але не дає їм практичних сучасних інструментів", - сказала Л.Гриневич.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Порошенко здійснив кадрові перестановки в СБУ

Туск, Юнкер і Федеріка Могеріні прибудуть до Києва для участі в саміті Україна-ЄС

Керівництво Львівського аеропорту звинуватила Рябікіна у зриві польотів Ryanair до України

Лоу-кост Wizz Air оголосив спецтарифи для пасажирів скасованих українських рейсів лоу-коста Ryanair

РФ готова вислати близько 30 дипломатів США і накласти арешт на американську власність

ОСТАННЄ

Японія планує надати МВС додаткову допомогу для проведення реформ

Глава Львівського аеропорту звинуватила керівника "Борисполя" у зриві польотів Ryanair до України

РФ готова вислати українців у відповідь на посилення правил в'їзду до України

Через негоду на Львівщині знеструмлено 19 населених пунктів

Японія планує надати МВС додаткову допомогу для проведення реформ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Спортивное питание купить на price.ua
РЕКЛАМА