Події

10:12 11.07.2017

Японія планує надати МВС додаткову допомогу для проведення реформ

Японія планує надати міністерству внутрішніх справ України додаткову допомогу для проведення реформ, заявив Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Шікегі Сумі на зустрічі з главою МВС Арсен Аваков, повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно із заявою посла, японський уряд готовий надавати технічну і матеріальну допомогу для підтримки курсу реформ МВС.

Також посол і міністр домовилися про спільну робочу поїздку до зони АТО з відвідуванням поліцейських підрозділів.

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Інтерфакс-Україна
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