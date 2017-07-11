Японія планує надати МВС додаткову допомогу для проведення реформ

Японія планує надати міністерству внутрішніх справ України додаткову допомогу для проведення реформ, заявив Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Шікегі Сумі на зустрічі з главою МВС Арсен Аваков, повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно із заявою посла, японський уряд готовий надавати технічну і матеріальну допомогу для підтримки курсу реформ МВС.

Також посол і міністр домовилися про спільну робочу поїздку до зони АТО з відвідуванням поліцейських підрозділів.