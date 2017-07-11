Порошенко здійснив кадрові перестановки в СБУ

Президент України Петро Порошенко підписав укази, згідно з якими звільнив з посади заступника глави Служби безпеки України Михайла Глуговського і призначив на посаду заступника глави спецслужби Віктора Кононенка.

Указ №180/2017 про звільнення М.Глуговського опубліковано на сайті глави української держави.

Указами №№ 181/2017 та 182/2017 президент України звільнив В.Кононенка з займаної ним посади начальника департаменту захисту національної державності СБУ і призначив його заступником голови спецслужби.