Події

11:07 11.07.2017

На Закарпатті українські прикордонники затримали 16 нелегалів з В'єтнаму

Українські прикордонники спільно зі словацькими колегами затримали в Закарпатській області 16 нелегальних мігрантів з В'єтнаму в рамках спільної спеціальної операції "Кордон-2017".

Як повідомляє у вівторок прес-служба Державної прикордонної служби України, українські прикордонники отримали від словацьких правоохоронців повідомлення про пересування невідомих у прикордонній зоні. На пошук і затримання правопорушників вийгла група реагування і резерв.

Спочатку під час оперативних і розшукових заходів прикордонний наряд відділу "Гута" Чопського загону затримав 14 осіб, а трохи пізніше, під час перевірки місцевості, ще двоє нелегалів.

"Загалом було затримано 16 громадян В'єтнаму, 12 чоловіків і 4 жінок. Всі вони прямували через лісову місцевість поза пунктами пропуску в напрямку українсько-словацького кордону", - зазначено в повідомленні.

Як наголошується, усі затримані не мали при собі жодних документів і повідомили, що є громадянами В'єтнаму.

Зараз правопорушників доправили до відділу прикордонної служби для проведення фільтраційних заходів та складання відповідних процесуальних документів. Після встановлення їхньої особи затриманих притягнуть до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення або спроба порушення державного кордону).

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