Ремонт Повітрофлотського проспекту завершать до Дня Незалежності

Капітальний ремонт Повітрофлотського проспекту заплановано завершити до Дня Незалежності України, 24 серпня, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми взяли на себе завдання відремонтувати цього року 300 км доріг і проїздів. Працюємо 24 години на добу, адже в літній період температурні умови дозволяють ефективно і швидко ремонтувати дороги. Зараз на Повітрофлотському проспекті укладають перший шар асфальту. Останній раз ремонт цієї магістралі проходив у 1995 році, тобто понад 20 років тому. Довжина ділянки, яку ремонтують - понад 3 км. Плануємо, що всі роботи тут будуть завершені до Дня Незалежності", - зазначив В.Кличко під час нічної інспекції капремонту проспекту, повідомляє у вівторок прес-служба Київської міськдержадміністрації.

Мер наголосив, що Повітрофлотський проспект - важлива транспортна магістраль, що сполучує аеропорт "Київ" (Жуляни) з центром міста. Тому багато туристів, які приїжджають до Києва, однією з перших бачать саме цю дорогу і отримують перші враження від столиці. І багато людей живуть в Солом'янському районі, які щодня їздять цією дорогою.

В.Кличко також наголосив, що на кожну капітально відремонтовану дорогу в столиці підрядник дає 5 років гарантії та зобов'язується за свій рахунок виправити недоліки, якщо такі будуть виявлені.

"У цьому році буде проведено капітальний ремонт Повітрофлотського проспекту на ділянці 3,1 км - від Севастопольської площі до Повітрофлотського шляхопроводу. Зокрема, в рамках капітального ремонту на проспекті буде облаштовано двошарове покриття дорожнього полотна, покриття тротуарів", - йдеться в повідомленні.