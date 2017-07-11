Кім Чен Ин відзначив випробування балістичної ракети відвідуванням концерту групи "Моранбон"
Лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав музичний концерт за участю жіночого естрадного колективу "Моранбон", що відбувся на честь проведення успішного випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), повідомляє у вівторок агентство "Ассошіейтед прес".
За даними Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), концерт, під час якого колектив виконав такі композиції як Song of Hwasong Rocket (англ.:"Пісня ракети Хвасон") і Make Others Envy Us (англ.: "Змусь їх нам заздрити"), відбувся 9 липня.
Також на ньому виступили такі північнокорейські вокально-інструментальні гурти, як Chongbong Band, Wangjaesan Art Troupe і State Merited Chorus.
Після концерту були оголошені танці. Багато відвідувачів вечора були у військовій формі.
Як повідомлялося, 4 липня КНДР провела випробування МБР, які Пхеньян назвав успішними. Імовірно, ракета Хвасон-14 здатна досягати берегів Аляски.