Омелян повідомив про можливу зупинку роботи "Дніпроавіа" у вересні та передання її активів "Розі вітрів"

Авіакомпанія "Дніпроавіа" (Дніпропетровськ) може зупинити роботу у вересні поточного року, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі телеканалу "112 Україна" з посиланням на співробітника авіакомпанії.

"Я вилітав з "Борисполя" до Бухареста на українсько-румунські переговори і до мене підійшов співробітник компанії і запитав, що буде з "Дніпроавіа". Після він повідомив, що у вересні компанія фактично закривається. Ми пережили таке з "АероСвітом", тепер переживаємо з "Дніпроавіа", коли замість того, щоб віддати державі борги, активи переводяться на "Розу Вітрів" а держава отримує дірку від бублика", - заявив міністр.

"Дніпроавіа" здійснює регулярні та чартерні авіарейси до країн Європи, Близького Сходу, СНД. Є одним з найбільших українських перевізників.

ФДМ наприкінці серпня 2009 року продав 94,572% акцій компанії ТОВ "Галтера". У результаті авіакомпанією через "Галтера" володіє фінансово-промислова група "Приват", співвласником якої є бізнесмен Ігор Коломойський.

Як повідомлялося з посиланням на Ю.Луценка, рішенням госпсуду за поданням Дніпропетровської обласної прокуратури 30 березня 2017 року вирішено 94,5% акцій ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" списати на користь держави.

Вже 31 березня в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області повідомили, що Госпсуд Дніпропетровської області задовольнив позов Фонду держмайна (ФДМ) про розірвання договору купівлі-продажу пакета акцій "Дніпроавіа" і повернення їх державі.

"Суспільство не виконало пунктів договору і концепцію післяприватизаційного розвитку "Дніпроавіа" про передання державі штучної злітно-посадкової смуги, радіомаякової системи і земельних ділянок, на яких вони розташовані, для створення на їх базі державного підприємства, а також не сплатило суму інвестицій у розмірі 739 млн грн. У зв'язку з цим прокуратура Дніпропетровської області здійснила вступ у справу захисту інтересів держави", - повідомила прес-служба ГПУ.

"Дніпроавіа" визнала рішення суду про повернення її у держвласність незаконним, таким, що підлягає оскарженню.

За твердженнями деяких ЗМІ, авіакомпанія "Роза Вітрів" входить до сферу впливу групи "Приват". Водночас офіційно такої інформації не підтверджено.

"АероСвіт", який був найбільшим українським авіаперевізником, розпочав процедуру банкрутства наприкінці грудня 2012 року, яка пізніше була скасована рішенням суду, припинив діяльність. Разом із також збанкрутілою "Донбасаеро" і компанією "Дніпроавіа" входив до альянсу "Українська авіаційна група", що пов'язуваи з групою "Приват". Пізніше "Дніпроавіа" вийшла з альянсу.