Міносвіти звернулося до кіберполіції через злам відомчого сайту
Міністерство освіти і науки України звернулося до департаменту кіберполіції Національної поліції України через несанкціоноване втручання в роботу сайту і його зміст.
"Сьогодні вранці, 11 липня, було здійснено несанкціоноване втручання в роботу сайту Міністерства освіти і науки України. Через це на сторінці Міносвіти була змінена інформація, а ресурс тимчасово не працював", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства у вівторок.
Як зазначається, міністерство вже звернулося відповідною заявою до кіберполіції.